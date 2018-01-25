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    Fransa’da 7 PYD/PKK yandaşına hapis

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    FRANSA’da Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek için Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası verildi.

    Fransa’da Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek için Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası verildi. Kamu yayıncısı France 3 kanalının haberine göre, pazar günkü gösteri sırasında şiddete başvuran, başkonsolosluk binasına ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşı Marsilya Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, polislere ve başkonsolosluk binasına taş, sopa ve kesici aletlerle saldıran PYD/PKK yandaşlarına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi. Aracını polislerin üzerine süren bir kişinin, bir yıl kesinleşmiş hapse mahkum edilip cezaevine gönderildiği belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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