Fransa’da 7 PYD/PKK yandaşına hapis

Fransa’da Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek için Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğuna ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşına hapis cezası verildi. Kamu yayıncısı France 3 kanalının haberine göre, pazar günkü gösteri sırasında şiddete başvuran, başkonsolosluk binasına ve güvenlik güçlerine saldıran 7 PYD/PKK yandaşı Marsilya Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, polislere ve başkonsolosluk binasına taş, sopa ve kesici aletlerle saldıran PYD/PKK yandaşlarına 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verdi. Aracını polislerin üzerine süren bir kişinin, bir yıl kesinleşmiş hapse mahkum edilip cezaevine gönderildiği belirtildi.