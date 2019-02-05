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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
05.02.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

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Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da Genel İş Sendikası (CGT), Sarı Yeleklilere destek için ülke genelinde 24 saat grev ilan etti. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris’te birlikte yürüdü.

 

Fransa Genel İş Sendikası (CGT) yeni yılın ilk grev çağrısında bulundu. Fransa'nın büyük şehirlerinde birçok miting düzenlendi. Ülke genelinde 160 farklı kent ve kasabada meydanlara inen Genel İş Sendikası üyeleri ile Sarı Yelekliler, başkent Paris’te birlikte yürüdü. Göstericiler, maaşların arttırılması ve vergilerin adil uygulanmasını istediklerini dile getirdi.

Genel İş Sendikası’nın 24 saatlik grev kararı almasının ardından Sarı Yelekliler yine otoyollardaki kavşakları işgal edip uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Ayrıca, ülkenin ekonomideki can damarı durumundaki bazı limanların da giriş ve çıkışını kapatan Sarı Yelekliler ile Genel İş Sendikası üyeleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istiyor.

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

ANAYASA KOMİSYONU BİNASINA GİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Paris’te öğleden sonra yerel saat ile 14.00’de Paris Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee ve Ulusal Meclisin yakınındaki Concord Meydanı'nda son buldu. Gösteri dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’nin sokağı polis tarafından çelik perdeyle kapatılırken, gösteri güzergâhı üzerinde bazı iş yerleri tahrip edildi.

Basın mensupları engellendi
Asıl hedefleri Anayasa Konseyi binasına girmek olan göstericiler, alınan güvenlik önlemleri ile engellendi. Bazı göstericilerin, basın mensuplarını engelledikleri ve fotoğraf makinelerini almaya çalıştıkları gözlemlendi. Polis ile karşı karşıya gelenler arasında kalan bir kişinin başından yaralandığı belirtildi.

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

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