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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
14.07.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları

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Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları

Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri geçit töreni düzenlendi.

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  • Fransada 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları
  • Fransada 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları
  • Fransada 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları
  • Fransada 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamaları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı.

Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. "Macron istifa" sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Macron, daha sonra askeri törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Polis, gösteriler sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alacak.

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