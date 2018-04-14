Fransa yayınladı! İşte füzelerin ilk fırlatılma anı…
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emri vermesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'yi hava harekatıyla vurdu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise, sosyal medya hesabından Suriye’ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.
Fransa'dan yapılan açıklamada, "Füzelerin Suriye tarafından imha edildiğine inanmıyoruz" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle