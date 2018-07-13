‘Fransa ve Türkiye birlikte çalışmaya kararlı’
FRANSA’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Avrupa’ya sıkı sıkıya bağlı kalmasını muhafaza etme hedefi doğrultusunda AB ile Türkiye arasında daha pragmatik, yapıcı ve dingin bir ilişkiye ulaşmak için çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.
Fransa’nın Ulusal Bayramı nedeniyle önceki gün İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda bir resepsiyon düzenlendi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, aralarında milletvekilleri, azınlık temsilcileri, iş insanları, diplomatlar ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
ORTAK HEDEFLER
Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Charles Fries, davetin Fransa ile Türkiye arasındaki köklü ilişkileri bir kez daha kutlamak amacıyla düzenlediklerini belirterek “Fransa ve Türkiye’nin devlet başkanlarının, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugün (önceki gün) ilk kez NATO zirvesi kapsamında bir araya gelmeleri, ülkelerimizin üstesinden gelmesi gereken konulara ilişkin birlikte harekete geçme hususunda ne kadar kararlı olduklarının bir göstergesidir” dedi. Büyükelçi, Türkiye ve Fransa’nın zalim terör saldırılarına maruz kaldıklarını terörizmle mücadele etmek amacıyla Suriye’de barışın sağlanması ve Ortadoğu’da gerginliklerin azaltılması, göç akınında Türkiye’nin yükünü azaltmak ve Fransa-Türkiye ekonomik ortaklıklarını artırmak için beraber çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.
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