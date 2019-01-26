Fransa ve İspanya'dan Venezuela açıklaması
Macron ve Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmediği takdirde muhalif lider Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladılar.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmediği takdirde muhalefet lideri Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını ifade ettiler.
ALMANYA 8 GÜN VERDİ
Almanya'dan da diğer liderlerinkine benzer bir açıklama geldi. Hükümet sözcüsünün "Twitter" üzerindenyaptığı açıklamada, 8 gün içinde seçimlerin yapılmaması halinde Guiado'yu başkan olarak tanıyacaklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Washington’da toplanıyor. Toplantıda Latin Amerika ülkesindeki durumu ele alınacak.
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