Fransa ve İspanya'dan sonra Almanya kavrulacak!
Geçtiğimiz hafta Afrika sıcaklarıyla kavrulan Fransa ve İspanya’nın bugünden itibaren kısmen serinleyeceği bildirildi. Sıcak hava dalgası Almanya’yı etkisi altına alacak.
Avrupa’nın pek çok ülkesini geçtiğimiz bir hafta boyunca etkisi altına alan sıcakların, bu haftadan itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı açıklandı. Fransa’da haziran ayında sıcaklık ortalamasının 1981 ve 2010 yılları arasındaki perioddan 4 derece daha yüksek olduğu belirtilmişti. Okulların tatil edildiği, açık hava etkinliklerinin iptal olduğu Fransa ve İspanya’da ‘aşırı sıcak’ uyarısının kaldırıldığı belirtilirken Almanya’da ise sıcak hava nedeniyle termometreler yükselecek.
45 DERECEYİ AŞTI
Fransa, cuma günü 45.9 dereceyi bulan hava sıcaklığıyla Bulgaristan, Portekiz, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Makedonya’nın ardından hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı yedinci Avrupa ülkesi oldu. 6 gün aralıksız süren sıcak hava dalgası Fransa’da 4, İtalya’da ve İspanya’da ise toplam 4 can aldı.
ÜZÜM BAĞLARI KURUDU
Fransa’nın güneyinde yer alan Montpellier bölgesindeki üzüm bağları geçen hafta yaşanan çöl sıcakları nedeniyle kurudu.
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