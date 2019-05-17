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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.05.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Fransa ve Almanya arasında büyük kriz

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Avrupa Parlamentosu seçimlerine 10 gün kala, Avrupa'nın iki dinamo ülkesi olarak kabul edilen Fransa ve Almanya arasındaki politik kriz de su yüzüne çıktı. İki ülke arasındaki krizin nedeni ne?

Avrupa'da birbirleriyle en sık görüşen liderler ama aralarındaki sorunlar artık gizlenemez boyutta. Fransa ve Almanya arasındaki politik uzlaşmazlık, Brexit'in geleceğinin tartışıldığı 10 Nisan'daki AB zirvesinde kapalı kapılar ardında yaşandı. Merkel, İngiltere'ye uzun bir ek süre verilmesini istedi, Macron bu sürenin kısa tutulmasını savundu.

Ardından Merkel'in yerine Hristiyan Demokrat Parti'nin başına geçen Annegret Kramp-Karrenbauer, Macron'un önerilerini sert eleştirdi. Macron'un "Avrupa asgari ücreti" önerisine karşı çıktı, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nun da kapatılmasını istedi. Bu öneri, Fransa tarafında sert tepkiyle karşılandı.
Berlin yönetimi, Fransa'nın Yemen'deki operasyonu nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satmasına karşı olduğunu açıkladı. Fransa ise Merkel'in 'Avrupa savunması' konulu toplantıya önem vermemesini eleştirdi. Merkel, AB ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerini destekledi, Macron ise karşı çıktı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri Macron ve Merkel'in iki rakip lider olduğunu da ortaya çıkardı. Macron, mevcut politik dengeleri sarsmak, AB'nin yapısını değiştirmek istiyor. Merkel ise seçimlerde aşırı sağ kulübün tehdidiyle karşı karşıya olan muhafazakarların gücünü korumak istiyor.

İngiltere'siz bir AB'de dengeler otomatik olarak değişecek. Yeni oluşacak Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğu yakalamak daha güç hale gelecek. İlk çarpışma ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçiminde yaşanacak. Bu süreçte, iki başkent arasındaki anlaşmazlıkların daha da su yüzüne çıkması bekleniyor.

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