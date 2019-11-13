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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraf: Reuters
13.11.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

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Fransa Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Fransa'nın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istediğini belirtti.

Mühll, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fransa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ve DEAŞ ile mücadele konularında Türkiye ile yakın diyalog kurmak istiyor." ifadelerini kullanan Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin Fransa için olduğu gibi Türkiye için de önemli güvenlik konusu olduğunu kaydetti.

Mühll, DEAŞ'lı teröristlerin durumunun yarın Washington'da DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonunun toplantısında gündeme geleceği bilgisini paylaştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığına işaret ederek, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia etmişti.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını bildirmişti.

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