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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
06.12.2018 - 19:16, Son GÃ¼ncelleme:

Fransa teyakkuzda: Hepsini kapatÄ±n!

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Fransa teyakkuzda: Hepsini kapatÄ±n!

FransÄ±z polisi, baÅŸkent Paris'te cumartesi yapÄ±lacak gÃ¶steri nedeniyle Champs-Elysees'deki maÄŸazalar ve restoranlarÄ±n kapalÄ± tutulmasÄ±nÄ± istedi. Protestolar sebebiyle Eyfel kulesi de kapanacak. Fransa BaÅŸbakanÄ± protestolar iÃ§in 65 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fransa'daki sol partiler meclise gensoru vereceÄŸini duyururken Macron'a destek 18'lere geriledi.

Fransa basÄ±nÄ±na gÃ¶re, yetkililer, geÃ§en hafta yaÅŸanan dÃ¼kkanlarÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±, camlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±, araÃ§larÄ±n ve bazÄ± binalarÄ±n ateÅŸe verilmesi
gibi ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n tekrarlanmasÄ±ndan endiÅŸe ediyor.Â 

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki maÄŸazalar ve restoranlara bir not gÃ¶ndererek "sarÄ± yeleklilerin" cumartesi yapacaÄŸÄ± gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda olasÄ± ÅŸiddet olaylarÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu.Â 

Notta, bu iÅŸyerlerinden kapÄ± ve pencerelerini kapalÄ± tutmalarÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±da sandalye ve masa bÄ±rakmamalarÄ± istendi.Â 

MÃœZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI Ä°PTALÂ

Ã–te yandan, mÃ¼zeler ve opera binalarÄ± da kendi tedbirlerini aldÄ±. Champs-Elysees yakÄ±nlarÄ±ndaki mÃ¼zelerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda, cumartesi kapÄ±larÄ±n kapalÄ± tutulacaÄŸÄ± belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarÄ±ndaki programlarÄ±n da iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â 

Eyfel Kulesi de Cumartesi gÃ¼nÃ¼ protestolar sÄ±rasÄ±nda kapanacak.Â 

65 BÄ°N POLÄ°S GÃ–REV YAPACAK

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, "sarÄ± yelekliler"in akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in Ã¼lke genelinde cumartesi dÃ¼zenleyecekleri gÃ¶sterilerde 65 bin polisin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Philippe, Senato'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, cumartesi Ã¼lke genelinde "sarÄ± yeleklilerin" dÃ¼zenleyeceÄŸi gÃ¶sterilerde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, bu kapsamda 65 bin polisin gÃ¶revli olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

HÃ¼kÃ¼metin her zaman gÃ¶steri Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duyduÄŸunu ancak gÃ¶sterilerde ÅŸiddet olaylarÄ± Ã§Ä±karanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Philippe, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner'in "sarÄ± yeleklilere" gÃ¶steri yapmamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n eylemlerde Ã§Ä±kan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Castaner, Ã¶nceki gÃ¼n "sarÄ± yeleklilerden" yeni bir gÃ¶steri dÃ¼zenlememelerini istemiÅŸti.

GENSORU HAZIRLIÄžI

Fransa'daki sol partiler, sarÄ± yeleklilerin akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenledikleri protestolar hakkÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ulusal Meclis'e gensoru Ã¶nergesi sunacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

FransÄ±z hÃ¼kÃ¼metini protestolarla ilgili sÃ¼reci iyi yÃ¶netememekle suÃ§layan Sosyalist Parti (PS), aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa KomÃ¼nist Partisi (PCF), bu gÃ¶steriler hakkÄ±nda pazartesi Ulusal Meclis'e gensoru Ã¶nergesi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, pazartesi gÃ¼nÃ¼ meclise sunacaklarÄ± gensoru Ã¶nergesiyle hÃ¼kÃ¼mete bu sorunun farklÄ± yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini gÃ¶stermek istediklerini belirtti.

LFI'li milletvekili Ugo Bernalicis, hÃ¼kÃ¼metin bu sorunu yÃ¶netemediÄŸini, bu nedenle bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulabilmek iÃ§in gensoru Ã¶nergesini meclise sunacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

SÃ¶z konusu gensoru Ã¶nergesinin Ulusal Meclis'te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lebilmesi iÃ§in 58 milletvekilinin imzasÄ± gerekiyor.

DESTEÄžÄ° ERÄ°DÄ°

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a olan halk desteÄŸi, son bir ayda 3 puan azalarak yÃ¼zde 18'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fransa'da "sarÄ± yelekliler" hareketi, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'Ä±n imajÄ±na zarar veriyor. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Yougov'un CNews ve The Huffpost iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± ankete gÃ¶re, akaryakÄ±t zammÄ±na tepki olarak baÅŸlayÄ±p Macron yÃ¶netimine Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸen protestolar sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n imajÄ± ciddi zarar gÃ¶rdÃ¼.

28-29 KasÄ±m'da bin 6 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan anket, bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 21 dÃ¼zeyinde olan Macron'a halk desteÄŸinin gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan dÃ¼ÅŸerek yÃ¼zde 18 ile "en dÃ¼ÅŸÃ¼k halk desteÄŸi" seviyesine gerilediÄŸini gÃ¶sterdi. Macron son 2 ayda 7 puan kaybetti.

Macron'un yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan Edouard Philippe de halk desteÄŸi konusunda puan kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Philippe'e olan destek de son bir ayda 6 puan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼zde 21'e geriledi.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan sarÄ± yeleklilerin eylemleri, Ã¼lkede son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli protestosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yÃ¼ksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bÃ¶lgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan gÃ¶stericiler, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'dan akaryakÄ±t vergilerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesini ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor.?

BaÅŸkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi Ã§evresinde 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride polisin eylemcilere sert mÃ¼dahalesi, sokaklarda araÃ§larÄ±n ve Ã§Ã¶p bidonlarÄ±nÄ±n yakÄ±lmasÄ±, iÅŸ yerlerinin yaÄŸmalanmasÄ±, sÄ±k aralÄ±klarla ses bombalarÄ±nÄ±n patlatÄ±lmasÄ± ve alevlerin yÃ¼kselmesi, kenti "kaosa" sÃ¼rÃ¼klemiÅŸti.

Champs-Elysees Ã§evresindeki birÃ§ok restoran, kafe ve maÄŸaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiÅŸ ve Ã§evrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluÅŸmuÅŸtu. Ãœlkenin birÃ§ok kentindeki gÃ¶sterilerde de caddeler ve yollar kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana Ã§Ä±kan olaylarda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 222'si gÃ¼venlik gÃ¶revlisi bin 43 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ ve bin 424 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
"SarÄ± yeleklilerin" protesto ettiÄŸi akaryakÄ±t zamlarÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± iÃ§in iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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