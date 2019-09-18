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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Fransa, Suudi Arabistan'a Aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

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Fransa, Suudi Arabistan'a Aramco saldırısıyla ilgili uzman gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde petrol tesislerini hedef alan saldırıya ilişkin soruşturmaya destek için uzman ekip gönderme sözü verdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Selman ile telefon görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Macron görüşmede, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ile dayanışma içeresinde olduğunu vurguladı.

Fransa'nın, Suudi Arabistan'ın ve bölgenin güvenliğine önem verdiğinin altını çizen Macron, petrol tesislerini hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen
soruşturmaya katılması için bu ülkeye uzman ekip göndereceklerini kaydetti.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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