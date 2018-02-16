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    ‘Fransa Müslümanları’ndan Tarık Ramazan açıklaması

    AA
    16.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Fransa Müslümanları Derneğince, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade için gittiği polis merkezinde tutuklanan akademisyen ve yazar Tarık Ramazan’ın cezaevindeki sağlık durumunun kötüye gittiği ve tutukluluk halinin devam etmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

    DERNEK, 2 Şubat’ta tutuklanan yazar ve akademisyen Ramazan hakkında yazılı açıklama yaptı. Tarık Ramazan’ın savunduğu değerler ile davranışları arasında en ufak bir ahlaksızlık veya çelişki olmadığı vurgulanan açıklamada, “Ramazan’ın sağlık durumu ve davasının, medyatik ve ideolojik baskıdan uzak ve dikkatli bir şekilde incelenmesini umuyoruz” denildi.

    Açıklamada, “Fransa Müslümanları Derneği olarak, Tarık Ramazan’ın sağlık durumunun kötüye gittiğini endişeyle öğrendik. Adalete yardım eden Ramazan’ın tutukluluk halinin devam etmesi endişe vericidir” değerlendirmesinde bulunuldu.

    EŞİ DE AÇIKLAMA YAPTI
    Tarık Ramazan’ın eşi İman Ramazan da, sosyal medya hesabından, avukatı aracılığıyla eşinin sağlık durumunun kötü olduğunu öğrendiğini ve durumdan endişe duyduğunu bildirdi. İman Ramazan, eşinin masum olduğuna inandığını belirtti.

    BFM: KARAR İTİRAZ ETTİ
    BFM televizyonunun haberine göre, Tarık Ramazan tutukluluk halinin devam etmesi kararına itiraz etti ancak talebi kabul edilmedi. Temyiz Mahkemesi, Ramazan’ın sağlık durumu hakkında rapor istedi. Ramazan 22 Şubat’ta yeniden ifade verecek.
    Tarık Ramazan, 2009 ve 2011 yıllarında iki kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 31 Ocak’ta Paris’te gözaltına alınmıştı.
    Savcılık, 2 Şubat’ta Ramazan hakkında soruşturma açmış ve tutuklanmasına karar vermişti.

    Etiketler: Tarık Ramazan , Fransa , avrupadan haberler
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