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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP - BRÜKSEL
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Fransa: Kalıyoruz

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Fransa: Kalıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığı gerekçesiyle Suriye’den çekilme kararı alması bu örgütle mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun en önemli ülkeleri arasında yer alan Fransa ve İngiltere’yi şaşırttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün Trump ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Paris, Suriye’de bulunan ve 200 kadarı özel kuvvetlerden oluşan 1100 kişilik gücünü şimdilik ülkede tutacağını açıkladı. Buna gerekçe olarak ise DEAŞ’ın Fransız çıkarlarına tehdit oluşturmayı sürdürmesi gösterildi. Fransa’nın Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau, Trump’ın kararıyla ilgili olarak, “Farklı önceliklerimiz olabileceğini ve sadece kendimize güvenmemiz gerektiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise DEAŞ’ın zayıfladığını ve sahip olduğu toprakların yüzde 90’ını kaybettiğini teyit etse de “DEAŞ, haritadan silinmedi” dedi.

Trump’ın kararından sonradan haberdar olan İngiltere’de de DEAŞ’ın henüz tam yenilmediği görüşü hâkim. İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına yapılan açıklamada, “Toprağı olmasa da DEAŞ tehdit olmayı sürdürüyor” denildi.

Fransa’da yayımlanan Le Monde Gazetesi, Trump’ın Suriye’den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda planladığı operasyona da değinen gazete, ABD’nin bölgeden çekilmesinin boşluk yaratacağına ve çatışmaların şiddetlenebileceğine vurgu yaptı.

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