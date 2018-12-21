Fransa: Kalıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’ın yenilgiye uğratıldığı gerekçesiyle Suriye’den çekilme kararı alması bu örgütle mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun en önemli ülkeleri arasında yer alan Fransa ve İngiltere’yi şaşırttı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün Trump ile konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Paris, Suriye’de bulunan ve 200 kadarı özel kuvvetlerden oluşan 1100 kişilik gücünü şimdilik ülkede tutacağını açıkladı. Buna gerekçe olarak ise DEAŞ’ın Fransız çıkarlarına tehdit oluşturmayı sürdürmesi gösterildi. Fransa’nın Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau, Trump’ın kararıyla ilgili olarak, “Farklı önceliklerimiz olabileceğini ve sadece kendimize güvenmemiz gerektiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise DEAŞ’ın zayıfladığını ve sahip olduğu toprakların yüzde 90’ını kaybettiğini teyit etse de “DEAŞ, haritadan silinmedi” dedi.
Trump’ın kararından sonradan haberdar olan İngiltere’de de DEAŞ’ın henüz tam yenilmediği görüşü hâkim. İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına yapılan açıklamada, “Toprağı olmasa da DEAŞ tehdit olmayı sürdürüyor” denildi.
Fransa’da yayımlanan Le Monde Gazetesi, Trump’ın Suriye’den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda planladığı operasyona da değinen gazete, ABD’nin bölgeden çekilmesinin boşluk yaratacağına ve çatışmaların şiddetlenebileceğine vurgu yaptı.
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