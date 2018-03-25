Fransa kahraman yarbaya ağlıyor
Fransa’nın güneyindeki Aude bölgesindeki Trebes kasabasında önceki gün terör örgütü DEAŞ adına bir saldırganın düzenlediği süpermarket saldırısında yaralanan Jandarma Yarbay Arnaud Beltrame dün sabah hayatını kaybetti.
Beltrame’nin ölümüyle terör eyleminde öldürülen terörist dışındaki can kaybı sayısı 4 oldu. 45 yaşındaki Arnaud Beltrame, DEAŞ bağlantılı saldırgan Redouane Lakdim’in kendisini rehin alması karşılığında bir kadın rehineyi bırakmasını sağlamıştı. Lakdim’e teslim olduktan sonra cep telefonunu süpermarketteki bir masaya bırakan Beltrame, dışarıdaki güvenlik güçlerinin içeriyi dinlemelerini de sağlamıştı. Fransız operasyon ekibinin, süpermarkete müdahalesi sırasında çıkan çatışmada saldırgan, Arnaud Beltrame’yi vurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, “Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendisini feda etmesini asla unutmayacak” açıklamasını yaptı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beltrame’nin “olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak yaşamını yitirdiğini” söyledi. Ülkede jandarma birliklerinde bayraklar yarıya indirildi. Bu arada, polis olayla ilgili biri kadın biri erkek iki kişiyi gözaltına aldı.
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