Fransa kahraman polisi konuşuyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa kahraman polisi konuşuyor!
GeriDünya Fransa kahraman polisi konuşuyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
24.03.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Fransa kahraman polisi konuşuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa kahraman polisi konuşuyor!

Fransa'da dün süpermarkette gerçekleşen terör saldırısında jandarma Arnaud Beltrame'ın yaptığı kahramanlık damga vurdu.

Fransa’nın güneyinde yer alan Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, dün terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişi, süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldı. DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırgan üç kişiyi öldürdü. Fail, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olaydajandarma Arnaud Beltrame'ın yaptığı kahramanlık damga vurdu. Polisin süpermarketin etrafını çevirdiği sırada Beltrame gönüllü olarak bir rehinenin yerine geçti. Telefonu açık bir halde masanın üzerine bırakan Beltrame konuşmaların dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı. Silah sesleri geldiği anda polis içeri operasyon yaparak teröristi etkisiz hale getirdi. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Collomb, yaşananları özetle şu şekilde aktardı: “Koşudan dönen bir çevik kuvvet omzundan yaralandı. Terörist süpermarkete girdi, ateş etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Olay bu şekilde gerçekleşti. İlk olarak jandarma müdahale ederek rehinelerin bir kısmını çıkartabildi. Bir jandarma teğmenimiz bir rehinenin yerini gönüllü olarak aldı. Bu kahraman ve cesurca hareketi selamlıyorum. Kendisi yaralandı. Teğmen yanında götürdüğü açık telefonu masaya bıraktı ve oradan içeride konuşulanları dinledik, teröristin ateş sesini duyunca da özel tim müdahale edip teröristi öldürdü.”

Fransa'da rehine kriziFransa'nın güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişinin süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldığı ifade ediliyor. AFP haber ajansı, saldırganın DEAŞ'e bağlılık yemini ettiğini yazdı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Evli öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi

Fransa kahraman polisi konuşuyor!

Çipras'tan Türkiye açıklaması!

AB, Moskova’daki elçisini geri çağırdı