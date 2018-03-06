Fransa kaçırdığı eserleri iade edecek

MACRON, Elysee Sarayı’nda Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Afrikalılara ait eserlerin zarar görmemesi için sömürge döneminde Fransa’ya getirildiğini belirten Macron, bazı eserlerin iadesini, bazılarının da ödünç verilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesindeki, Afrika ülkelerine ait sanat eserlerinin iade edilmesi için çalışma yapmak üzere sanat tarihçisi Benedicte Savoy ve Senegalli yazar ve akademisyen Felwine Sarr’i görevlendirdiğini ifade eden Macron, bu iki uzmanın söz konusu eserlerin Afrikalı ülkelere hangi şartlarda iade edilebileceğini ve o ülkelerde nasıl korunabileceğini inceleyeceklerini anlattı.

Macron, bu eserlerin iadesi için bazı şartların oluşması gerektiğini de kaydetti.

RESMEN TALEP ETMİŞTİ

Benin Cumhurbaşkanı Talon da Fransa’daki kendi ülkesine ait eserlerin iadesini istediğini, bu sayede kendilerine ait mirası, ülkesinde tanıtabileceklerini belirtti.

Macron, geçen yıl Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’ya gerçekleştirdiği ziyarette, Afrikalı eserlerin Afrikalı ülkelerde de değer görülmesi gerektiğini ve beş yıl içinde bu eserlerin iade edilmesi için bu şartların oluşmasını istediğini söylemişti.

Talon, 2016 yılının temmuz ayında ülkesine ait eserlerin iadesi için Fransa’ya resmi talepte bulunmuştu.