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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.09.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak

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Fransa İsrail'e çok sert çıktı: Derhal bırak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." dedi.

Macron, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap etti.

Ortadoğu'da İsrail'in ve ABD'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını söyledi. Macron, "Yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme alternatif olacak geçerli bir başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Fransa'nın İsrail'in güvenliği için taviz vermeyen bir dostu olduğunu dile getiren Macron, İsrail'e, iki devletli çözüm umutlarını zorlaştıracak faaliyetlerden uzak durma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." diye konuştu.

Fransa olarak BM'nin bünyesinde bulunan kurumları desteklemeye devam edeceklerini belirten Macron, UNESCO ve UNRWA'ya yaptıkları mali desteği de artıracaklarını bildirdi.

Suriye krizine de değinen Fransa Cumhurbaşkanı, "Suriye'de barışı sağlamak ve kalıcı bir siyasi çözümü inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL, ÇOK TARAFLILIK"

Uluslararası alanda finans, ekonomi, iklim ve çevre konularında krizlere yeterli düzeyde çözüm bulunamadığını belirten Macron, "Bugün uluslararası düzeyde çok derin bir kriz yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa İsraile çok sert çıktı: Derhal bırak

Macron, Birleşmiş Milletler'in birçok değişikliğe ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "BM çaresizliğin sembolü haline gelebilir." diye konuştu. Bunun sorumlularının, BM'ye üye ülkeler olduğunu dile getiren Macron, güçlülerin kanununun bir ülkeyi saldırılardan korumadığını söyledi. Macron, "Bazıları güçlülerin kanununu tercih ediyor fakat bu hiçbir halkı korumuyor. Biz üçüncü bir yolu tercih ediyoruz, çok taraflılık." ifadesini kullandı.

İRAN'I NE DURDURDU?

2020 yılında çevre konusunda tüm ülkeleri bir anlaşmaya varmaya çağıran Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt olarak, Paris İklim Anlaşması'na imza koymayan ülkelerle ticari anlaşmalar yapılmaması çağrısında bulundu.

Macron, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya değinirken de "İran'ın nükleer silah edinme yolunda olduğunu biliyordum. İran'ı ne durdurdu? İran nükleer anlaşması. Bir yıl önce söylediğim gibi bugün bölgedeki tansiyonu artırmamak ve nükleer, balistik ve bölgesel sorunları çözecek bir takvim belirlemek gerekiyor. Bunu barış ve çok taraflılık içinde yapmak gerekiyor." diye konuştu.

Sorunların çözülmesi için bölgesel iş birliğinin artırılması ve ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Macron, Suriye'de terörle mücadelenin devam ettiğini söyledi.  Macron, Suriye'de BM'nin çatısı altında barışı kazanmak gerektiğini dile getirdi.

"HAKSIZLARA KARŞI MÜCADELE EDELİM"

Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"Bütün bu tek taraflılığı kabul etmeyin. Ben buna alışmıyorum. Gelecek yüzyıllar bize bakıyor, çocuklar bize bakıyor. Beraber hareket edelim. Krizleri çözelim. Haksızlara karşı mücadele edelim. Bunu insanca yapalım. Prensiplerimize ve tarihimize yakışır şekilde yapalım bunu." 

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