Fransa 'internet' planını açıkladı
İnternet üzerinden ırkçı ve antisemit nefret söylemiyle mücadele planının detaylarını açıklayan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa sınırları içerisinde yazılan ve paylaşılan her iletinin Fransa yasalarına tabi olduğunu belirtti.
Philippe, başkent Paris'te bulunan Göç Tarihi Müzesi'nde, hükümetin 2018-2020 ırkçılık ve antisemitizmle mücadele eylem planının detaylarını açıkladı.
İnternet ortamında son dönemde ırkçı ve ayrımcı fikirler üreten, antisemit ve nefret yayan paylaşımların arttığına dikkati çeken Philippe, Avrupa
çapında bir mücadelenin yürütülmesi için internet devlerinin sorumluluğunu ortaya koyan çalışmaların yapılacağını kaydetti.
Philippe, "Fransa sınırları içinde yazılan ve paylaşılan her iletinin Fransa yasalarına tabi olduğunu" vurgulayarak sosyal medya ve internet paylaşımlarının yasaların yaptırımlarından muaf olmadığını söyledi.
Nefret suçlarının cezalarının artırılması ve takibi için seferber edilen olanakların artırılacağını belirten Philippe, bu çerçevede, Pharos isimli internette uygunsuz içerik şikayet sisteminin geliştirileceğini ve nefret suçlarından ceza alan kişilerin ilgili derneklerde, zorunlu olarak nefret suçlarını takip ve izleme göreviyle cezalandırılacağını açıkladı.
Philippe, internet suçlarıyla mücadele için eylül ayından itibaren özel bir araştırma ağı oluşturulacağını ifade ederek bu amaçla yine özel eğitimli yargıçların görevlendirileceğini kaydetti.
Eğitim alanında da internette nefret söyleminin önlenmesi amacıyla harekete geçileceğini vurgulayan Philippe, Eğitim Bakanını, acil müdahale ekibi oluşturulması ve okullarda nefret suçlarının önlenmesi için çalışmalar yapması konusunda görevlendirdiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan ırkçı ve nefret suçu karakterli paylaşımların en kısa sürede kaldırılması için, Avrupa Birliği (AB) çapında yasal düzenlemenin kabulü çağrısında bulunmuştu.
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