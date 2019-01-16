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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
16.01.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Fransa İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

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Fransa İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Fransa'da Boyun Eğen Fransa Hareketi'nden milletvekili Ugo Bernalicis, "sarı yelekliler"in gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Christophe Castaner hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bernalicis, yaptığı açıklamada, Castaner'i insanların özgürlüklerini kısıtlayan bir bakan olarak nitelendirdi.

Ugo Bernalicis, Yargıtay Savcısı François Molins'e, sarı yeleklilerin gösteri hakkını engellediği gerekçesiyle Castaner'i şikayet ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Castaner'in, "sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğu" şeklindeki ifadesine tepki gösteren Bernalicis, sarı yeleklilerin gösteri hakkı olduğunu savundu.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler 58 bin kişiyi işsiz bıraktı, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Gösteriler yüzünden aralıkta Paris'e gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme oldu.

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