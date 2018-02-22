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    Fransa hükümeti sığınmacılar için yeni yasa hazırladı

    AA
    22.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla hazırladığı yeni sığınmacı yasa tasarısına ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Collomb, “Bu yasayla sığınmacıların Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz” dedi.

    GEÇEN yıl Avrupa’da iltica başvurularının yarı yarıya azaldığını ifade eden Collomb, bunun yanında Fransa’da 2017’de başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında arttığını hatırlattı. Collomb, yeni tasarının, sığınmacılara ilişkin resmi prosedürler ile ilgili düzenlemeler getirmeyi amaçladığını belirtti. 

    Sığınmacı ve mültecilerle ilgili getirmek istedikleri düzenlemelerin, diğer Avrupa ülkelerindeki düzenlemelere göre ‘dengeli’ olduğunu savunan Collomb, “Bu yasayla sığınmacıların Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz” dedi.

    YENİ YASADA NELER VAR?
    Yeni tasarıda iltica başvurularının tamamlanma süreci 6 aya indirilirken başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılara sınır dışı edilene kadar verilen idari süre ise 45 günden 90 güne çıkarıldı.
    Tasarıya göre, sığınmacıların Fransa Mültecileri Koruma Ofisine (OFPRA) sığınma başvuru talebi için verilen süre 120 günden 90 güne, OFPRA’nın verdiği karara itiraz için tanınan süre de 30 günden 15 güne indirildi.
    Yeni tasarıyla oturum izni olmayan göçmen veya sığınmacıların 16 saat olan tutukluluk süreleri 24 saate çıkarıldı.
    Sığınma talebi kabul edilen sığınmacılara verilen oturum izninin süresi bir yıldan 4 yıl çıkarılırken sığınma başvurusunda bulunanlar, Paris’teki sığınmacı merkezine gelmeden, oldukları şehirden video-konferans yöntemiyle de görüşme yapabilecek.
    Tasarının mecliste ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , FRANSA , içişleri bakanı , sığınmacılar , Gerard Collomb
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