Fransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı
GeriDünya Fransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı

Fransa, Libya’da BM tarafından tanınan Trablus yönetimine karşı savaşan General Halife Hafter’in üslerinden birinde ele geçirilen tanksavar füzelerinin kendilerine ait olduğunu kabul etti. Paris, BM’nin silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını ise reddetti.

FRANSA yönetimi, Libya’da BM destekli Trablus yönetimine karşı savaşan General Halife Hafter’e bağlı güçlerin kontrolündeki bir üste ele geçirilen dört tanksavar füzesinin kendisine ait olduğunu belirtti. Ancak Fransa, Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını reddetti.

TAHRİP EDİLECEKTİ

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberi doğrulayan Fransa Savunma Bakanı, Trablus’un güneyindeki bir kampta haziran ayı sonunda bulunan Amerikan yapımı Javelin tanksavar füzelerinin ABD’den satın alındığını belirtti. Savunma Bakanlığı, Halife Hafter’e silah desteği iddialarını reddederken bunların terörle mücadele çerçevesinde bu ülkede konuşlu olan Fransız askerleri için olduğunu kaydederek hasarlı ve kullanım dışı olduğu gerekçesiyle askerlerin silahların izini kaybettiğini öne sürdü. Açıklamada, “Tahripten önce geçici bir depoya yollandılar, yerel güçlere verilmedi” dendi. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Bu silahlar, istihbarat ve terörle mücadele görevlerini yerine getiren güçlerin koruması içindi” denildi.

GİRYAN’DA BULUNDU

Her biri 170 bin dolar değerinde olan tanksavar füzeleri, geçen ay Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin başkentin 100 km güneyindeki Giryan’ı Hafter güçlerinden alması sonrasında bulunmuştu.

Fransa, Libya’ya yönelik BM’nin silah ambargosunun uygulanmasını isterken Giryan’da bulunan füzeler kuşku yaratıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa, nisan ayında Trablus yönetimine karşı saldırı başlatan Hafter güçlerine destek veriyor. Hafter, Fayiz es-Serrac liderliğindeki Trablus yönetimine destek veren Türkiye’yi de tehdit etmişti.

BİLGİ NOTU

Libya’da ülkeyi uzun süre yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden ardından hâlâ istikrar sağlanamadı. 2011’deki ayaklanmanın başlamasından sonra ülkesine dönen ve doğuda hâkim olan General Hafter, nisan ayında Trablus’u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti
Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi
ABD'de dev operasyon! JP Morgan’a ait gemide 1.3 milyar dolarlık kokain yakalandı
Dışişleri'nden ABD'ye S-400 tepkisi