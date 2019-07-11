Fransa, Hafter’in üssünde çıkan füzeleri doğruladı
Fransa, Libya’da BM tarafından tanınan Trablus yönetimine karşı savaşan General Halife Hafter’in üslerinden birinde ele geçirilen tanksavar füzelerinin kendilerine ait olduğunu kabul etti. Paris, BM’nin silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını ise reddetti.
FRANSA yönetimi, Libya’da BM destekli Trablus yönetimine karşı savaşan General Halife Hafter’e bağlı güçlerin kontrolündeki bir üste ele geçirilen dört tanksavar füzesinin kendisine ait olduğunu belirtti. Ancak Fransa, Birleşmiş Milletler’in silah ambargosunu ihlal ettiği iddialarını reddetti.
TAHRİP EDİLECEKTİ
Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberi doğrulayan Fransa Savunma Bakanı, Trablus’un güneyindeki bir kampta haziran ayı sonunda bulunan Amerikan yapımı Javelin tanksavar füzelerinin ABD’den satın alındığını belirtti. Savunma Bakanlığı, Halife Hafter’e silah desteği iddialarını reddederken bunların terörle mücadele çerçevesinde bu ülkede konuşlu olan Fransız askerleri için olduğunu kaydederek hasarlı ve kullanım dışı olduğu gerekçesiyle askerlerin silahların izini kaybettiğini öne sürdü. Açıklamada, “Tahripten önce geçici bir depoya yollandılar, yerel güçlere verilmedi” dendi. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Bu silahlar, istihbarat ve terörle mücadele görevlerini yerine getiren güçlerin koruması içindi” denildi.
GİRYAN’DA BULUNDU
Her biri 170 bin dolar değerinde olan tanksavar füzeleri, geçen ay Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin başkentin 100 km güneyindeki Giryan’ı Hafter güçlerinden alması sonrasında bulunmuştu.
Fransa, Libya’ya yönelik BM’nin silah ambargosunun uygulanmasını isterken Giryan’da bulunan füzeler kuşku yaratıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa, nisan ayında Trablus yönetimine karşı saldırı başlatan Hafter güçlerine destek veriyor. Hafter, Fayiz es-Serrac liderliğindeki Trablus yönetimine destek veren Türkiye’yi de tehdit etmişti.
BİLGİ NOTU
Libya’da ülkeyi uzun süre yöneten Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinden ardından hâlâ istikrar sağlanamadı. 2011’deki ayaklanmanın başlamasından sonra ülkesine dönen ve doğuda hâkim olan General Hafter, nisan ayında Trablus’u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.
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