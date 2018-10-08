Sarkozy'nin yolsuzluk davasına ilk itirazı reddedildi
Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, hakkında açılan yolsuzluk davasına yaptığı ilk itiraz reddedildi.
Sarkozy'nin davaya ikinci defa itiraz edebilmesi için mahkemeye gönderilip gönderilmeyeceği hakkında çıkacak kararı beklemesi gerekiyor.
2007 ve 2012 yılları arası Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nicolas Sarkozy, bir savcının, iki ayrı suç tahkikatında bilgi sızdırması karşılığında terfi etmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.
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