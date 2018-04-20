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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.04.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Fransa eski başbakanına başka ülkeden belediye başkanlığı teklifi

Muammer ELVEREN
Muammer ELVEREN
melveren@hurriyet.com.tr
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Muammer ELVEREN
Muammer ELVEREN
melveren@hurriyet.com.tr
Fransa eski başbakanına başka ülkeden belediye başkanlığı teklifi

Fransa’nın eski başbakanı Manuel Valls’e İspanya’nın Barselona kenti belediye başkanlığı teklif edildi.

Valls bugün yaptığı açıklamada kendisine teklifin İspanya’nın Katalunya bölgesi bağımsızlık karşıtı olan ‘Vatandaşlar Partisi’nden yapıldığını belirterek teklifi ciddiyetle inceleyeceğini belirtti. Halen Paris yakınlarındaki Evry bölgesi belediye başkanı olan Valls siyasi olarak sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu nedenle doğduğu ülke olan İspanya’dan gelen bu teklife sıcak bakarken Barselona belediye başkanlığının siyasi kariyerine yeni bir ivme kazandırabileceğini düşünüyor.

İspanya televizyon kanalı TVE’ye konuşan Valls, Barselona belediye başkanlığı teklifini Katalunya’nın bağımsızlığına karşı olan İspanya ‘Vatandaşlar Partisi’ lideri Albert Rivera’nın teklif ettiğini söyledi. Valls ‘Bağımsızlık tartışmalarına devam etmek beni de ilgilendiriyor. Onun için teklifi inceleyeceğimi açıkladım. İspanya kralı ve AB ‘Bağımsızlık Projesi’nin öldüğünü belirttiler ama ayrılıkçı fikirler devam edecek ve süreç çok uzun olacak çünkü toplum çok bölünmüş durumda” dedi.

İspanya merkez sağ ‘Ciudadanos- Vatandaşlar Partisi’nden yapılan açıklamada da Fransa’nın eski Başbakanı Manuel Valls’e Barselona belediye başkanlığının teklif edildiği doğrulandı.

20 YAŞINDA ÇİFTE VATANDAŞ OLDU
Katalunya’nın bağımsızlığına kesinlikle karşı olduğunu belirten 55 yaşındaki Barselona doğumlu Manuel Valls, 20 yaşında Fransız vatandaşlığı alarak çifte vatandaş statüsünden yararlandı. Daha sonra Fransa Sosyalist partisine giren Valls François Hollande’ın cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık görevini üstlendi.

Muammer ELVEREN
Muammer ELVEREN
melveren@hurriyet.com.tr
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