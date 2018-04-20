Fransa eski başbakanına başka ülkeden belediye başkanlığı teklifi
Fransa’nın eski başbakanı Manuel Valls’e İspanya’nın Barselona kenti belediye başkanlığı teklif edildi.
Valls bugün yaptığı açıklamada kendisine teklifin İspanya’nın Katalunya bölgesi bağımsızlık karşıtı olan ‘Vatandaşlar Partisi’nden yapıldığını belirterek teklifi ciddiyetle inceleyeceğini belirtti. Halen Paris yakınlarındaki Evry bölgesi belediye başkanı olan Valls siyasi olarak sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu nedenle doğduğu ülke olan İspanya’dan gelen bu teklife sıcak bakarken Barselona belediye başkanlığının siyasi kariyerine yeni bir ivme kazandırabileceğini düşünüyor.
İspanya televizyon kanalı TVE’ye konuşan Valls, Barselona belediye başkanlığı teklifini Katalunya’nın bağımsızlığına karşı olan İspanya ‘Vatandaşlar Partisi’ lideri Albert Rivera’nın teklif ettiğini söyledi. Valls ‘Bağımsızlık tartışmalarına devam etmek beni de ilgilendiriyor. Onun için teklifi inceleyeceğimi açıkladım. İspanya kralı ve AB ‘Bağımsızlık Projesi’nin öldüğünü belirttiler ama ayrılıkçı fikirler devam edecek ve süreç çok uzun olacak çünkü toplum çok bölünmüş durumda” dedi.
İspanya merkez sağ ‘Ciudadanos- Vatandaşlar Partisi’nden yapılan açıklamada da Fransa’nın eski Başbakanı Manuel Valls’e Barselona belediye başkanlığının teklif edildiği doğrulandı.
20 YAŞINDA ÇİFTE VATANDAŞ OLDU
Katalunya’nın bağımsızlığına kesinlikle karşı olduğunu belirten 55 yaşındaki Barselona doğumlu Manuel Valls, 20 yaşında Fransız vatandaşlığı alarak çifte vatandaş statüsünden yararlandı. Daha sonra Fransa Sosyalist partisine giren Valls François Hollande’ın cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık görevini üstlendi.
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