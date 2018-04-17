Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alıyor
Fransa, Başar Esad'a göreve geldikten sonra başlattığı 'reform' hareketi nedeniyle 2000 yılında verilen Legion d'Honneur devlet nişanının geri almak istiyor.
Elysee Sarayı'ndan AFP'ye yapılan açıklamada, Başar Esad'a 2001 yılında dönemin cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından verilen ödülün geri alınması için disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Chirac, 2000 yılında, babası Hafız Esad'ın 30 yıl süren 'demir pençe' rejiminin ardından Suriye'de "reform" beklentisiyle iktidara gelen Esad'ı onurlandırmak için bu madalyayı vermişti.
Fransa'da, 2010 yılında getirilen yeni düzenleme ile, "madalyanın onuruna aykırı davranışlarda bulunan yabancılardan" geri alınmasına olanak tanınmıştı.
Ödül daha önce doping yaptığı belirlenen Amerikan bisiklet şampiyonu Lance Armstrong ve ırkçı söylemlerde bulunan İngiliz modacı John Galliano'dan geri alınmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle