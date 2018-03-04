Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Fransa Dışişleri Bakanından "İran" açıklaması

    Fransa Dışişleri Bakanından "İran" açıklaması

    PARİS (AA)
    04.03.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın balistik füze programının Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

    Le Drian, yarın İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde yazılı açıklama yaptı. 

    Fransa'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceğini aktaran Le Drian, İran'ın, anlaşma ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi. 

    Bakan Le Drian, "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür." ifadelerini kullandı. 

    Le Drian açıklamasında, İran'ın, devletlerin egemenliğe saygı duyarak Ortadoğu'da yaşanan krizlere çözüm bulma konusunda olumlu katkılarda bulunmasını istediklerini kaydetti. 

    Le Drian'ın ziyaretinde, Suriye'deki insani durum, Yemen, Lübnan ve Irak gibi İran'ın dahil olduğu bölgesel konuların da ele alınacağı, Fransız Dışişleri Bakanının, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşeceği belirtildi. 

    Etiketler: Fransa , İran , Jean-Yves Le Drian
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri