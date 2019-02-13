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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fransa da Suriye’den çekilmeyi görüşüyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Fransa da Suriye’den çekilmeyi görüşüyor

Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçisi Sylvie Bermann, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından Fransa’nın da bu ülkede askeri varlığının sürüp sürmeyeceğinin görüşüldüğünü söyledi.

Moskova’da RİA haber ajansına Fransa’nın Suriye’ye bakış açısını değerlendiren Fransız Büyükelçi Bermann, “Fransa’nın Suriye topraklarında askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği şu an yönetimimiz tarafından ele alınıyor. Biz de herkes gibi ABD’nin geçen yıl sonunda Suriye’den çekilme kararı almasına oldukça şaşırmıştık. Bu ilanın Amerika tarafından yapıldığı günden bu yana Washington ile Paris arasında sürekli temaslarımız devam ediyor. Ayrıca bizim Fransa olarak Suriye’deki koalisyon çerçevesinde üzerimize aldığımız belirli yükümlülüklerimiz de mevcut. Şu anda bizi bir parça sakinleştiren durum ABD’nin çekilmeyi bir anda yapmayacak olması. Çekilmenin kademeli ve kontrollü yapılacak olması bizi de rahatlatıyor” ifadelerini kullandı. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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