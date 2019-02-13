Fransa da Suriye’den çekilmeyi görüşüyor
Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçisi Sylvie Bermann, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından Fransa’nın da bu ülkede askeri varlığının sürüp sürmeyeceğinin görüşüldüğünü söyledi.
Moskova’da RİA haber ajansına Fransa’nın Suriye’ye bakış açısını değerlendiren Fransız Büyükelçi Bermann, “Fransa’nın Suriye topraklarında askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği şu an yönetimimiz tarafından ele alınıyor. Biz de herkes gibi ABD’nin geçen yıl sonunda Suriye’den çekilme kararı almasına oldukça şaşırmıştık. Bu ilanın Amerika tarafından yapıldığı günden bu yana Washington ile Paris arasında sürekli temaslarımız devam ediyor. Ayrıca bizim Fransa olarak Suriye’deki koalisyon çerçevesinde üzerimize aldığımız belirli yükümlülüklerimiz de mevcut. Şu anda bizi bir parça sakinleştiren durum ABD’nin çekilmeyi bir anda yapmayacak olması. Çekilmenin kademeli ve kontrollü yapılacak olması bizi de rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle