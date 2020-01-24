Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un şov yaptığı Kudüs’teki o kilise Osmanlı’nın Fransa’ya hediyesi

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önceki gün kendisini korumakla görevli İsrail güvenlik birimlerini azarladığı Doğu Kudüs’teki Aziz Anne Kilisesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa’ya hediyesi.

Azize Anne Kilisesi (Sainte-Anne de Jerusalem) eski Kudüs’ü çevreleyen ve Osmanlı döneminde yaptırılan 7 şehir girişinden biri olan Aslanlı Kapı’nın yakınında Müslüman mahallesinde bulunuyor. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce yürüdüğü yolun başlangıcı olduğu kabul edilen ‘Via Dolorosa’ yakınında. 1131-1138 yılları arasında inşa edilen kilise, Haçlıların İsa’nın annesi Meryem Ana’nın çocukluk evi olduğuna inandıkları bir mağara alanı üzerine yapılmış.

Binanın bugünkü statüsü Osmanlı İmparatorluğu dönemiyle doğrudan bağlantılı. Kilise Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de Kudüs’ü ele geçirmesinin ardından yıkılmayan dini binalar arasında yer alıyor.

KIRIM’DA DESTEĞE KARŞILIK

1192’de dönüştürülerek Salâhiyye Medresesi adını aldı. Medrese, Osmanlı döneminde önemli bir itibara sahip oldu. Medrese olarak kullanılan bu bina, 1856’da Sultan 1’nci Abdülmecid tarafından ülkesinin Kırım Savaşı’na yönelik müdahalesi ve desteği nedeniyle Fransa İmparatoru 3’üncü Napolyon’a hediye edildi.

2’nci Abdülhamit döneminde tekrar medrese yapıldıysa da 1882’de statüsü bir kez daha değişti ve Hıristiyanlara ait bir külliyeye dönüştürüldü. 1914’te statüsü yeniden değişen ve Selahaddin Külliyesi olarak adlandırılan bina, 1917’de İngiltere tarafından Fransa’ya verildi.

FRANSA TOPRAĞI SAYILIYOR

Fransa’ya ait kiliseyi ziyareti sırasında, İsrail güvenlik birimlerinin yakın korumayı sürdürmesine tepki göstererek alandan çıkmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Macron, “Sakin olun. Dışarı çıkın. Kimsenin kimseyi provoke etmesine gerek yok. Şimdi yüzyıllardır geçerli olan kurallara saygı gösterin. Size garanti ederim ki bunlar benimle değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Macron’un, 1996 yılında eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın tepkisine çok benzeyen bir tepki vermesi bu tavrın önceden planlanmış olup olmadığı yönünde bir tartışma çıkardı. Macron ise bu iddiaları reddetti. Aziz Anne Kilisesi, Fransa’nın Kudüs’te sahip olduğu dört mekândan biri. Bu kilise Fransa toprağı sayılıyor.