Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Kudüs’te Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere İsrail'e geldi. Macron, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir çalışma toplantısı düzenledi" ifadesini kullandı. Macron, İsrail'deki düzenleyeceği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail'in en büyük muhalefet partisi Kahol Lavan'ın lideri Benny Gantz ile de bir araya gelecek. Macron'un bu akşam işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.



Auschwitz’in özgürlüğünün 75’inci yıl dönümü anma töreni için Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da İsrail'e gelecek.



Netanyahu, Macron ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çok ilginç, sıcak ve verimli bir iş toplantısı bitirdim. Bu toplantıda İran, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye ve Libya gibi birçok konu ele alındı" dedi.



Netanyahu, "İsrail ile Fransa arasında ortak çıkarlarımız konusunda aramızda işbirliğini sürdürecek stratejik bir diyalog kurmayı kabul ettik" ifadesini kullandı.