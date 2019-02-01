Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ben de sarı yelekliyim
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer sarı yelekli olmak daha az parlamenter ve daha iyi maaşlı iş istemek anlamına geliyorsa ben de sarı yelekliyim" açıklamasında bulundu.
Fransa Cumhubarşkanı Emmanuel Macron ülkesinde 2 ayı aşkın süredir devam eden sarı yelekliler protestoları ile ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Macron, "Eğer sarı yelekli olmak daha az parlamenter ve daha iyi maaşlı iş istemek anlamına geliyorsa ben de sarı yelekliyim" dedi.
Fransız basınına konuşan Macron, sarı yelekliler hareketini lidersiz bir sosyal ve siyasi hareket olarka gördüğünü belirtti fakat eylemlerin bir süre sonra 40 ila 50 bin kişi tarafından kurumlara zarar verilmek istenilen bir hale dönüştüğünü belirtti.
Sarı yelekliler tarafından talep edilen 'Vatandaşlık Insiyatifi Referandumu' hakkında da konuşan Macron referandum teklifine açık olduğunu fakat popüler olarak nitelediği referandumdan çıkacak sonuçların parlamento kararlarını geçersiz kılmamasını istediğini söyledi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe geçtiğimiz aralık ayında Les Echos dergisine verdiği demeçte Fransa hükümetinin sarı yelekliler hareketi sürecinde hatalar yaptığını söylemiş ve hükümetin Fransız halkının taleplerini göz ardı ettiğini kabul etmişti.
SARI YELEKLİLERİN PROTESTOLARI
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.
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