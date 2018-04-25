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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
25.04.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Kongresinde konuştu

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Kongresinde konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Kongre'sinde yaptığı konuşmada, Fransa'nın, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gelen Macron, ABD Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Macron konuşmasında, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan, Paris İklim Anlaşması'na kadar birçok konuya değindi. 

Macron, “İran ile yapılan nükleer anlaşmayı elimizde daha kalıcı bir alternatif olmadığı sürece destekliyorum. Benim pozisyonum budur.” dedi. 

Anlaşmadan çekilmeyeceklerini kaydeden Macron, “ABD de Fransa da bu anlaşmaya imza attı. Bu sebepten dolayı anlaşmadan ayrılamayız.” diye konuştu. 

İran'ın nükleer silah yapmasına "asla" izin verilmeyeceğini kaydeden Macron, “Bizim amacımız çok açık bir şekilde ortada. İran, asla nükleer silah geliştirmemelidir. Ne şimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla.” ifadesini kullandı. 

Washington'da Trump ile yapılan görüşmelerde, basına iki liderin sıcak ilişkileri yansırken, Macron, kongredeki konuşmasında Trump'ı eleştiren değerlendirmelerde bulundu. 

ABD'nin, küresel ilişkilere daha fazla entegre olması gerektiğini savunan Macron, daha aktif olması gerektiğini söyledi. 

Macron, konuşmasında şunları kaydetti: 

"21. yüzyıl, bizden öncekilerin hayal dahi edemeyeceği çok sayıda yeni tehlikeyi beraberinde getirdi. 21. yüzyıl dünya düzenini, daha güçlü, hesap verilebilir ve kalıcı olabilmesi adına yeni birçok taraflılık üzerine kurabiliriz. Bu da öncekinden daha fazla ABD'nin desteğini gerektirmektedir.” 

Macron ayrıca ABD'nin, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirdi. 

“ABD'nin bir gün geri geleceğine ve Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağına inanıyorum” diyen Macron, "Şunu kabul etmek gerekir ki B gezegeni yok.” şeklinde konuştu. 

Kongrede konuşma yapması için Meclis Sözcüsü Paul Ryan tarafından davet edilen Macron, kongre tarihinde konuşma yapan sekizinci Fransız lider. Kongrede en son, Kasım 2007'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kongre üyelerine hitap etmişti.

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