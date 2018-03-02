Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Fransa Büyükelçiliği duyurdu: Saldırı altındayız!

    Fransa Büyükelçiliği duyurdu: Saldırı altındayız!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Afrika ülkesi Burkina Faso'da Fransa Büyükelçiliği'ne saldırı gerçekleşti. Önce elçiliğe bir kilometre uzaklıktaki bölgeye bomba atıldığı bildirildi. Ardından maskeli saldırganlar elçilik binasına ateş açtı.

    BURKİNA Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Fransa Büyükelçiliği'ne saldırıldı. Fransa Büyükelçiliği 'saldırı altındayız' açıklamasında bulundu. Görgü tanıkları, saldırganların beş kişi olduğunu, maske taktığını söyledi.

    AFP muhabiri jandarma ve askerin bölgeye konuşlandığını aktardı.

    Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

    Fransa Büyükelçiliği duyurdu: Saldırı altındayız

    Güvenlik yetkilileri ve büyükelçilikler, başkent sakinlerine saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.

    Burkina Faso daha önce birçok defa El Kaide bağlantılı grupların hedefi olmuştu.

    Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede bu hafta 2015'teki askeri darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan onlarca kişinin yargılandığı dava görülüyor.

    Geçen yıl ağustos ayında da Burkina Faso'da Aziz İstanbul adlı Türk restoranına saldırı olmuş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

     

    Etiketler: Burkina Faso’ , FRANSA , TERÖR
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri