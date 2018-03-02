Fransa Büyükelçiliği duyurdu: Saldırı altındayız!

BURKİNA Faso'nun başkenti Ouagadougou'da Fransa Büyükelçiliği'ne saldırıldı. Fransa Büyükelçiliği 'saldırı altındayız' açıklamasında bulundu. Görgü tanıkları, saldırganların beş kişi olduğunu, maske taktığını söyledi.

AFP muhabiri jandarma ve askerin bölgeye konuşlandığını aktardı.

Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Güvenlik yetkilileri ve büyükelçilikler, başkent sakinlerine saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Burkina Faso daha önce birçok defa El Kaide bağlantılı grupların hedefi olmuştu.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede bu hafta 2015'teki askeri darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan onlarca kişinin yargılandığı dava görülüyor.

Geçen yıl ağustos ayında da Burkina Faso'da Aziz İstanbul adlı Türk restoranına saldırı olmuş, 18 kişi hayatını kaybetmişti.