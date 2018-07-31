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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
31.07.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Fransa bu olayı konuşuyor! Genç kadın tacizciye 'sesini kes' deyince...

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Fransa'da kendisini taciz eden bir erkek tarafından sokak ortasında tokatlanan genç kadının görüntüleri ülkede yeni bir ceza tartışması başlattı.

Marie Laguerre isimli öğrencinin kişisel Facebook hesabından paylaştığı güvenlik kamerası görüntüsü 1 milyondan fazla kez izlendi.

Videoda, 22 yaşındaki Laguerre'in önce saldırgan adamla karşılaştığı ve sonra bir kafenin hemen yanında tokatlandığı görülüyor.

Sosyal medyada görüntüleri binlerce kez paylaşılan olay, parlamentodan bu hafta geçmesi beklenen yeni taciz cezalarını da gündeme getirdi.

Buna göre taciz suçu işlediği tespit edilen kişiler, 90 euro ile 850 euro arasında değişen para cezalarına çarptırılabilecek.

'SESSİZ KALAMAZDIM VE SUSMAMALIYIZ'

22 yaşındaki Laguerre, Facebook hesabında paylaştığı olayın ayrıntılarını Fransız radyosunda anlattı.

Geçen Salı günü yaşanan olayda Paris'in 19. bölgesinde yürüdüğü sırada bir adamın önce müstehcen ifadelerle kendisine hakaret etmeye başladığını sonrasında "cinsel içerikli sesler çıkardığını" söyledi.

Marie tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımını geçinMarie tarafından yapılan numaralı Facebook paylaşımının sonu Laguerre, yaşadıklarını anlatmaya devam etti:

"Bu ne o gün, ne o hafta, ne de o ay ilk değildi. Üst üste geliyordu. Sonunda dayanamadım ve 'Sesini kes' dedim. Duymaz sanıyordum ama duydu."

Kafenin güvenlik kamerasında bu andan sonra adamın eline bir kül tablası alarak fırlattığı görülüyor.

Sonrasında ise adamın genç kadına doğru yürüdüğü ve kafede oturanların bakışları arasında tokat attığı izleniyor.

"Bana vuracağını biliyordum" diyen Laguerre tokat anını da, "Kaçabilirdim ama bu söz konusu bile değildi. Direkt gözünün içine bakacak ve asla özür dilemeyecektim" diyerek anlattı.

VİDEO 1 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ

Genç kadına şiddet uygulayan adam kafedekilerin tepkisiyle oradan uzaklaştı. Laguerre de olay sonrası ilk anda evine gitti ancak hemen sonra polis başvurusu için tanık yardımı almak için kafeye geri döndü.

İş yeri sahibinin saldırganın yakalanması için verdiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı ve bu video 1 milyondan fazla kez izlendi.

Marie Laguerre, saldırgan adama karşı koymanın güç olduğunu ama bunlara "dur" deme zamanının geldiğini söyledi. Facebook'ta paylaştığı mesajda, "Sessiz kalamazdım. Sessiz kalmamalıyız." dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Schiappa, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, saldırıdan duyduğu öfkeyi paylaşarak, yeni kanunun bu tür tacizlere önlem olma amacı taşıdığını söyledi.

Schiappa, Fransa'nın Dünya Kupası kutladığı gün yapılan kutlamalarda birçok kadının taciz edildiğini söyleyerek bu kadınlara polise başvurma çağrısı yaptı.

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