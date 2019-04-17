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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
17.04.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Fransa bu görüntüyü konuşuyor! Binlerce kişi şikayet etti

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Fransa’da bir hastane odasında babasına teslim edilmemek için çığlık çığlığa ağlayarak yalvaran kız çocuğu videosu tartışma konusu oldu. Sosyal medyada binlerce paylaşılan görüntü üzerine polis teşkilatı inceleme başlattı.

Fransa’da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medya sitelerinde binlerce kişi tarafından paylaşılan bir görüntüde, bir hastane odasındaki küçük bir kız çocuğunun babasına teslim edilmemek için yalvardığı ve babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği görülüyor. Kız çocuğunun çığlıkları hastane odasını inletirken, odadaki yetişkinlerin sakinliğini koruduğu dikkat çekiyor.

Sosyal medya görüntüsünün polise bildirilmesi üzerine Fransa Ulusal Polis Teşkilatı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçoğunuz bu videoyu bize bildirdi. Soruşturma için yetkili araştırmacılara iletildi. Seferberliğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu paylaşmamanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görüntünün kaynağı bilinmezken çığlıklarla yalvaran kız çocuğunun istismarcı olduğunu ileri sürdüğü babasına teslim edildiği iddia edildi.

Öte yandan yetkililerin halen soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.

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