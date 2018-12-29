Fransa biber gazı sipariş etti
Fransa’da hayat pahalılığına karşı başlatılan ‘sarı yelekliler’ gösterilerinin bugün ve yılbaşı günü de devam etmesi beklenirken Fransa İçişleri Bakanlığı’nın protestoculara karşı kullanılması için biber gazı sipariş ettiği belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık’ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı sipariş ettiği ortaya çıktı. Haberlerde, polisin bu silahları 2016’dan bu yana kullandığı bilgisi de paylaşıldı. Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazına sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti. Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, daha önce yaptığı açıklamada, polisin bu silahları kullanmaması gerektiğini belirtmişti.
Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü. Ancak Macron’un geri adım atmasının ardından protestolar son iki haftada hızla erimeye başladı.
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