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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.04.2018 - 23:49, Son Güncelleme:

Fransa Başbakanı Philippe: Düşmanımız Esad değil DEAŞ

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Fransa Başbakanı Philippe: Düşmanımız Esad değil DEAŞ

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esad'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi.

Başbakan Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kaldığı sürece siyasi bir çözüm bulunamayacağını kaydeden Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşşar Esad'a savaş açmadık. Bizim düşmanımız DEAŞ'tır." dedi.

Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

Fransa Başbakanı Philippe: Düşmanımız Esad değil DEAŞ

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılmayacağını savunurken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.

Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) adına söz alan Franck Riester, Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile yeniden güven inşa etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeler ile yeni bir ilişki başlatmak gerekir." diye konuştu.

"Biz bu operasyon ile yörüngenin en tehlikeli arı yuvasına çomak soktuk. AB içinde müttefikimiz olmadan tek başımıza bu operasyona kalkıştık." diyerek Macron'un hata ettiğini kaydeden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Başkanı Jean-Luc Melenchon da ülkesinin siyasi bir hedefi olmadan ve BM izni çıkmamış bir operasyona giriştiğini dile getirdi.

Fransa Başbakanı Philippe: Düşmanımız Esad değil DEAŞ

Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Jean-Paul Lecoq da Suriye'de barışın anahtarının Rusya'nın elinde olduğunu kaydederek, "Bunu inkar etmek, dayanılmaz bir naifliğin ikrarıdır." ifadesini kullandı.

Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.

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