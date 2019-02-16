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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
16.02.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Fransa 'anne' ve 'baba' terimlerini 'Ebeveyn 1' ve 'Ebeveyn 2' olarak değiştirecek

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Fransa 'anne' ve 'baba' terimlerini 'Ebeveyn 1' ve 'Ebeveyn 2' olarak değiştirecek

Fransa'da meclis genel kurulu, eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle eşit haklara sahip olması kapsamında okullardaki formlarda yazan anne ve baba terimlerini Ebeveyn1 ve Ebeveyn 2 olarak değiştirme kararı aldı.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde meclis genel kurulunda kabul edilen yasa tasarısıyla okullarda dağıtılan formlarda anne ve baba teriminin yerine ebeveyn 1 ebeveyn 2 terimlerinin kullanılması kararlaştırıldı.

Yeni yasa değişikliği ile beraber cinsiyetsiz terimler, geleneksel ve cinsiyet belirten terimler yerine kullanılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) milletvekili olan Valérie Petit yapılan yasa değişikliğinin aile çeşitliliğini köklendirmeyi ve sosyal eşitliği sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Muhafazakar milletvekilleri kabul edilen yasa tasarısını kınadı, Fransa'da aile olarak tabir edilen çiftlerin yüzde 95'inin heteroseksüel olduğunu ifade etti ve yeni yasanın geleneksel aile kavramına zarar vereceğini savundu.

Eşcinsel evliliği desteklediği bilinen AFDH gibi Fransız dernekler de yasayı eleştirdi, yasanın öngördüğü terimlerin mükemmel olmadığını ve 1 ve 2 kavramlarının bir ebeveynin diğerinden daha üstün olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Meclis genel kurulunda kabul edilen yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için sağ ağırlıklı Senato'da kabul edilmesi gerekiyor.

 

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