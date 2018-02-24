Frankfurt seçimini yapıyor... Enişte mi, Berna Abla mı?

KAMUOYU yoklamaları, aday sayısının rekor düzeyde yüksek olması ve çeşitli siyasal eğilimlerin Frankfurt‘taki geleneksel dağılımını dikkate alan gözlemciler, hiçbir adayın seçimde mutlak çoğunluğu alamayacağı ve kesin sonucun 11 Mart‘ta yapılacak ikinci tura kalacağını tahmin ediyor.

Seçim sistemine göre adaylardan biri seçimde mutlak çoğunluğu alamazsa iki hafta sonra, en çok oy alan iki adayın katılacağı ikinci tura gidilecek.

2012‘de 10 adayın yarıştığı seçimde de aynı durum yaşanmış, en çok oyu alan iki aday CDU‘dan Boris Rein (yüzde 39,1) ve SPD‘den Peter Feldmann‘ın (yüzde 33) katıldığı ikinci turda, sosyal demokrat aday oy oranını arttırarak, yüzde 57.4‘le seçimi kazanmıştı.

AYLARDIR TARTIŞILIYOR

Aylardır seçim kampanyalarına sahne olan Frankfurt‘ta adaylar çeşitli platformlarda kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışıyor. Gündeme gelen konuların başında konut sıkıntısı, güvenlik sorunları, toplu taşımacılık ve eğitim geliyor. FDP üyesi olmasına rağmen bağımsız aday olarak seçime katılan yerel politikacı Volker Stein gibi göç ve göçmenlerle ilgili sorunları öne çıkararak dikkat çekmeye çalışanlar da var. Ancak yüzyıllardır göç alan zengin bir ticaret kenti olan Frankfurt‘ta bu konuyu istismar ederek siyasal başarı kazanma çok düşük.

Başkanlık yarışı esas olarak CDU adayı Bernadette Weyland ile SPD adayı Peter Feldmann arasında geçiyor. Ancak altı yıl önceki seçimden farklı olarak Yeşiller de, sempatik adayları Nargess Eskandari-Grünberg sayesinde sürpriz yapabilir.

DOKUZ ADAYIN HİÇ ŞANSI YOK

Altısı bağımsız diğer dokuz adayın ise hiç şansı yok. Adaylıkları ya kendilerince ya da temsil ettikleri parti ve girişimlerce önemli görülen konuları kamuoyu gündemine taşımalarına hizmet ediyor. Hapsinin alabileceği oyların toplamının yüzde 10-15 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

KATILIM DÜŞÜK KALABİLİR

Seçime katılımın önceki yerel seçimlerde olduğu gibi düşük olması bekleniyor. Altı yıl önceki seçimde sandık başına giden ya da mektupla oy kullanan seçmenlerin oranı birinci turda yüzde 35.1, ikinci turda yüzde 37.5‘te kalmıştı.

Genel seçimlerden beş ay geçmiş olmasına rağmen halen bir koalisyon hükümetinin kurulamaması gibi siyasal fiyaskolar nedeniyle seçmenlerin büyük kısmının bu seçime de ilgisiz kalabileceği belirtiliyor.