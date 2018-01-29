FPÖ adayı, ‘çekil’ çağrısını dinlemedi

BAŞBAKAN Sebastian Kurz’un göçmen karşıtı hükümetiyle koalisyon ortağı olan FPÖ, eski nazilerin kurduğu bir siyasi grup ve nazi geçmişini geride bıraktığını söylemesine rağmen nazi skandallarına karışan üyelerini savunuyor. Aşağı Avusturya Eyaleti’nin önde gelen FPÖ adayı Landbauer’in 1997 yılında, Yahudilerin öldürülmesine atıf yapan şarkı sözleri kitabı yayımlayan bir grubun başkan yardımcılığını yaptığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, seçimden bir gün önce Landbauer’in adaylıktan çekilmesini istedi.

Yetkili makamların konuyu soruşturmaya başladıkları bildiriliyor. Naziler 1938 yılında, rejimin lideri olan Adolf Hitler’in doğduğu ülke olan Avusturya’yı ilhak etmişti. ORF televizyonunun sorusuna Landbauer, adaylıktan ‘kesinlikle’ çekilmeyeceği yanıtını verdi.

FPÖ Ekim ayında yapılan genel seçimde yüzde 26 oyla üçüncü olarak geçen ay kurulan koalisyon hükümetine katılmıştı. Avusturya’nın en büyük Yahudi örgütü olan IKG ve İsrail, koalisyon ortağı olmasına rağmen FPÖ’nün hiçbir yetkilisiyle temas etmiyor.

Aşağı Avusturya eyaletinde yapılan seçimi kazanan muhafazakarların lideri ise yüzde 15 oy alan FPÖ ile işbirliği yapabileceklerini ancak Landbauer’i eyalet yönetimine almayacağını söyledi.