Fotoğrafçısı Banksy’nin yakalanmama sırrını açıkladı: Reflektör yeleği ve trafik konisi

Geçen ay ‘Banksy Yakalandı’ (Banksy Captured) isimli bir kitap yayınlayan Lazarides, 11 yıl Banksy ile çalışmış bir isim. Kitapta, Banksy’nin 12 bin çalışması arasından seçilen bazı eserleri yer alıyor. Lazarides, uzun yıllar Banksy’nin hem fotoğrafçısı hem menajeri hem de koruması olarak görev yapmış. Lazarides, kimliğini bir sır gibi saklayan Banksy’i 1997 yılından beri fotoğraflıyor. “İkiniz, nasıl oldu da yakalanmadınız?” sorusu üzerine Lazarides, “İşin sırrı reflektif yelek ve trafik konisi. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durduramaz” diyor.

Yüzü görünmese de arkadan görüntülerinin yer aldığı kitapla ilgili olarak Banksy’nin onayını aldığını söyleyen Lazarides, Banksy’nin kimliğini asla açık etmiyor. “Asla ondan vazgeçmem” diyen fotoğrafçı, “Bu tıpkı 4 yaşındaki bir çocuğa Noel Baba’nın olmadığını söylemek gibi olur. Eğer kendisi, kendini ifşa etse bile kimse ona inanmaz. Herkes ‘Tabii tabii, kesin osundur’ türü tepkiler verir” diyor. Banksy’nin, Bristol merkezli olduğu biliniyor.

‘BANKSY BİR OBSESİF’

Şu an konuşmadıklarını söyleyen Lazarides, “Bir küslük mü var?” sorusu üzerine “Aslında yok. Ben bipolarım, o da obsesif. Birlikte devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Mesajlaşıyor ve mailleşiyoruz” diyor.