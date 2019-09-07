Fotoğraf var anlaşma yok

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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KIBRIS müzakerelerini yeniden başlatabilmek amacıyla ‘yol haritası’ oluşturmaya çalışan BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute, Pazar günü başladığı mekik diplomasisinde Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile 6 günde 6 defa görüştü, ancak tarafların uzlaşmasını sağlayamadı. Lute, çalışmaların devam edeceğini belirterek, bir resepsiyon düzenledi ve liderlerle el ele fotoğraf çektirerek Ada’dan ayrıldı.

MUĞLAK İFADELER

İki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının ardından yeni müzakere süreci başlatmak amacıyla tarafların uzlaşacağı ‘referans kriterleri’ hazırlamaya çalışan BM yetkilisi, bir buçuk yıldır Ada’ya gidip geliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu ay sonu New York’ta yapılacak görüşme öncesinde Lefkoşa’ya gelen Lute, 6 gün boyunca önce Rum lider Anastasiadis, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Rum medyasına sızan bilgilere göre, Mustafa Akıncı belgede muğlak ifadeler yerine Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ile müzakerelere zaman sınırı konulması maddelerinin açık bir şekilde yazılmasını istedi. Rum tarafı ise bu taleplere direndi.

ÇAVUŞOĞLU İSTİŞAREYE GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Ada’ya geliyor. Çavuşoğlu, pazartesi günü önce Mustafa Akıncı ile görüşecek, ardından hükümet ve siyasi parti liderleriyle ortak toplantı yapacak. Toplantıda, BM’nin yarıda bıraktığı referans kriterleri belgesinde gelinen son aşama ele alınacak. 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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