Fotoğraf var anlaşma yok
KIBRIS müzakerelerini yeniden başlatabilmek amacıyla ‘yol haritası’ oluşturmaya çalışan BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute, Pazar günü başladığı mekik diplomasisinde Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile 6 günde 6 defa görüştü, ancak tarafların uzlaşmasını sağlayamadı. Lute, çalışmaların devam edeceğini belirterek, bir resepsiyon düzenledi ve liderlerle el ele fotoğraf çektirerek Ada’dan ayrıldı.
MUĞLAK İFADELER
İki yıl önce İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının ardından yeni müzakere süreci başlatmak amacıyla tarafların uzlaşacağı ‘referans kriterleri’ hazırlamaya çalışan BM yetkilisi, bir buçuk yıldır Ada’ya gidip geliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu ay sonu New York’ta yapılacak görüşme öncesinde Lefkoşa’ya gelen Lute, 6 gün boyunca önce Rum lider Anastasiadis, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Rum medyasına sızan bilgilere göre, Mustafa Akıncı belgede muğlak ifadeler yerine Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ile müzakerelere zaman sınırı konulması maddelerinin açık bir şekilde yazılmasını istedi. Rum tarafı ise bu taleplere direndi.
ÇAVUŞOĞLU İSTİŞAREYE GELİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM’nin temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Ada’ya geliyor. Çavuşoğlu, pazartesi günü önce Mustafa Akıncı ile görüşecek, ardından hükümet ve siyasi parti liderleriyle ortak toplantı yapacak. Toplantıda, BM’nin yarıda bıraktığı referans kriterleri belgesinde gelinen son aşama ele alınacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle