Fotoğraf çekerken uçurumdan düştü
Amerikalı Michelle Casey (21) yol kenarında manzarayı çekmeye çalışırken yaklaşık 30 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.
ABD’nin Oregon eyaleti sahilinde bulunan Neahkahnie Dağı’nın fotoğrafını çekerken ayağı kayan üniversite öğrencisi genç, uçurumda bir ağaca takıldı. İki saatlik çalışma sonrası ulaşılan ağır yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi, Michelle’in organlarının bağışlandığını ve iki hayat kurtardığını söyledi.
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