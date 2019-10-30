Floyd Mayweather’a meydan okudular
Çin’in en zengin işadamı Jack Ma, Amerikalı ünlü boks şampiyonu Floyd Mayweather’e meydan okudu.
Filipinli şampiyon boksör Manny Pacquiao ve ünlü perakende sitesi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma Twitter’da paylaştıkları bir video ile Mayweather’e mesaj gönderdi. Pacquiao mesajda “Floyd Mayweather, gerçek bir dövüş istiyorsan, benimle dövüş. Gösteri maçı istiyorsan benim adamım, dostum Jack Ma seninle ilgilenecek” dedi. Mayweather ile Pacquiao 2015’te karşılaşmış, kazanan ABD’li boksör olmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle