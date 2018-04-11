Flaş gelişme... Dünya sıcak günler yaşıyor... İngiltere denizaltıları vuracak...
İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır. Başbakan May, askeri müdahale onayı için İngiliz Parlamentosu'nun onayını da aramayacak. Öte yandan bir diğer İngiliz gazetesi Daily Telegraph ise Başbakan May'in İngiliz denizaltılarını Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderdiğini aktardı. İngiliz basınından gelen son iddia ise Sky televizyonuna ait. Sky'ın haberine göre, May, bugün 'savaş kabinesini' toplayacak.
BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.
BBC'ye göre Muhafazakar Parti lideri May, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya acilen cevap verilmesi gerektiğine inanıyor. May bu yüzden dolayı parlamento oylamasına da gitmek istemiyor.
İngiltere'de hükümetin herhangi bir askeri eylem için parlamento onayı almasını gerektiren anayasal bir zorunluluk yok. Ancak İngiliz parlamentosu 2013'te yine kimyasal saldırı iddiaları patlak verdiğinde Suriye'ye olası saldırıyı reddetmişti.
Öte yandan anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir karar için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyor.
DENİZALTILARA VURMA EMRİ VERİLDİ İDDİASI
İngiliz Daily Telegraph gazetesi ise, Başbakan Theresa May'in İngiliz donanmasındaki denizaltıların Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderilmesi talimatı verdiğini yazdı. Gazete ayrıca haberinde saldırının perşembe gecesi gerçekleşmesinin beklendiğini de iddia etti.
İngiliz basınından gelen son iddia ise Sky televizyonuna ait. Sky'ın haberine göre, Başbakan Theresa May, perşembe sabahı 'savaş kabinesini' toplayacak. Bu iddia May'in müdahale için parlamento onayı aramayacağı ile saldırının perşembe gecesi başlayacağı iddialarıyla aynı paralelde.
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