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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
11.04.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

Flaş gelişme... Dünya sıcak günler yaşıyor... İngiltere denizaltıları vuracak...

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Flaş gelişme... Dünya sıcak günler yaşıyor... İngiltere denizaltıları vuracak...

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır. Başbakan May, askeri müdahale onayı için İngiliz Parlamentosu'nun onayını da aramayacak. Öte yandan bir diğer İngiliz gazetesi Daily Telegraph ise Başbakan May'in İngiliz denizaltılarını Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderdiğini aktardı. İngiliz basınından gelen son iddia ise Sky televizyonuna ait. Sky'ın haberine göre, May, bugün 'savaş kabinesini' toplayacak.

BBC, Başbakan Theresa May'in ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına İngiltere'nin katılması için hazır olduğunu duyurdu. Habere göre May, Suriye'ye askeri harekata parlamento onayı aramayacak.

BBC'ye göre Muhafazakar Parti lideri May, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıya acilen cevap verilmesi gerektiğine inanıyor. May bu yüzden dolayı parlamento oylamasına da gitmek istemiyor.

İngiltere'de hükümetin herhangi bir askeri eylem için parlamento onayı almasını gerektiren anayasal bir zorunluluk yok. Ancak İngiliz parlamentosu 2013'te yine kimyasal saldırı iddiaları patlak verdiğinde Suriye'ye olası saldırıyı reddetmişti.

Öte yandan anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası saldırıya karşı çıkarken hükümetin bu yöndeki bir karar için parlamentoda oylamaya gidilmesini talep ediyor.

DENİZALTILARA VURMA EMRİ VERİLDİ İDDİASI
İngiliz Daily Telegraph gazetesi ise, Başbakan Theresa May'in İngiliz donanmasındaki denizaltıların Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderilmesi talimatı verdiğini yazdı. Gazete ayrıca haberinde saldırının perşembe gecesi gerçekleşmesinin beklendiğini de iddia etti.

İngiliz basınından gelen son iddia ise Sky televizyonuna ait. Sky'ın haberine göre, Başbakan Theresa May, perşembe sabahı 'savaş kabinesini' toplayacak. Bu iddia May'in müdahale için parlamento onayı aramayacağı ile saldırının perşembe gecesi başlayacağı iddialarıyla aynı paralelde.  

 

 

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