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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fisleme listesine yargıdan fren

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Fisleme listesine yargıdan fren

ABD’de 11 Eylül saldırılarının ardından yüz binlerce kişinin haksız yere konulduğu FBI’ın ‘terör listesi’ anayasaya aykırı bulundu.

1 milyondan fazla kişinin bulunduğu listenin geleceği belirsiz.

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yaklaşık 1.1 milyon kişiyi koyduğu ‘terör listesinin’ Amerikan Anayasası’na aykırı olduğu kararı açıklandı. Doğu Virginia Bölge Hakimi Anthony J. Trenga, 2001’deki 11 Eylül terör saldırılarının ardından hazırlanan söz konusu listenin en çok mağdur ettiği kesim olan Müslüman toplumu adına dava açan 23 kişinin dava gerekçelerini haklı buldu. Federal yargıç Trenga, FBI listesinin çok sayıda kişinin yurtdışına uçuşunu ve günlük işlerini dahi kısıtlar bir nitelikte olduğunu belirtti. Davanın avukatı Gadeir Abbas, yaptığı açıklamada, savcının kararını ‘zafer’ olarak niteleyerek, “Masum insanlar, izleme listesi sisteminin dışında tutulmalıdır” ifadelerini kullandı. FBI’ın listesine alınan kişilerin herhangi bir suça karıştığını ya da gelecekte suça karışacağını gösteren herhangi bir kanıt bulunması gerekmiyor. ‘Terör listesine’ karşı olan kişiler, listeyi 2000’li yılların başında ABD’de oldukça yaygın olan İslamofobi’nin sonucu olan bir durum olarak yorumluyor.

FBI AÇIKLAMA YAPMIYOR

“Terör izleme listesi”, birçok Amerikan federal kurumu ile paylaşılıyor. Haziran 2017 itibarıyla 1.16 milyon kişinin dahil olduğu listede, 2013’te sadece 680 bin kişi olduğu biliniyor. Listede 4 bin 600 Amerikan vatandaşı bulunurken, kalanları yabancılar teşkil ediyor. Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, bu yıl başında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu listedeki kişilerin bilgilerini yabancı hükümetlerle ne şekilde paylaşıldığına dair açıklama yapması konusunda bir öneri sunmuştu. Öneri, Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Amerikan Washington Post’un haberine göre, FBI kararın ardından terör listeleri ile ilgili açıklama talebini reddetti.

‘KORKU DOLU HİKÂYELER’

Filistin asıllı Kongre üyesi Rashida Tlaib, kararı memnuniyetle karşıladığını açıklarken, “Sözce ‘terör listesine’ konulan ve isimlerini kaldırmaları için hiçbir yol sunulmayan Müslüman Amerikalıların korku dolu hikâyelerini duyuyordum. Eğer bu çılgınlığı durdurmazsak, bugün Müslümanlar, yarın siz olabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

10 SAATLİK SORGU

Sözde ‘terör listesi’ne konulan Müslüman Amerikalıların geçmişte önemli mağduriyetler yaşadığı biliniyor. Washington Post’a konuşan Anas Elhady, 2015 yılında Kanada’ya kısa bir tatil için gittikten sonra havaalanında kendisine kelepçe takıldığını ve polis tarafından 10 saat boyunca sorgulandığını anlattı. Gözaltı esnasında iki kez acil bir şekilde doktora ihtiyaç duyan Elhady, daha sonra iki kez daha havaalanında kısa süreliğine gözaltına alınmış.

BİLGİ NOTU

Söz konusu listede bir dönem Güney Afrika eski Cumhurbaşkanı Nelson Mandela da yer alıyordu. Ancak Mandela’nın ismi 2008 yılında Kongre kararıyla kaldırılmıştı. Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin de ABD tarafından yakalanmadan önce listedeydi. 2009 yılında hayatını kaybeden ABD’li Senatör Edward Kennedy geçmişte yanlışlıkla listeye konulmuştu.

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