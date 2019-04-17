‘Fırtına’lar Tel Rıfat’ı vurdu
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de Zeytin Dalı harekât bölgesinde konuşlu birliklere terör örgütü PYD/YPG’nin bulunduğu Tel Rıfat’tan yapılan taciz atışlarına misliyle karşılık verdi.
Tel Rıfat’tan Afrin’de TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının bulunduğu bölgeye havan ve ağır makineli silahlarla ateş açıldı. Tel Rıfat’ın Kafr Kalbin köyü yakınlarından da Fırat Kalkanı bölgesinde Mare kırsalındaki ÖSO ve TSK güçleri de taciz atışlarının hedefi oldu. TSK taciz atışlarının yapıldığı yerleri 40 km menzile sahip Fırtına obüsleri ile ateş altına aldı. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, “Tel Rıfat’tan yapılan saldırılarda, hasar ve zayiatımız bulunmamakla birlikte, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir” bilgisi paylaşıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle