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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
27.05.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Fırtına felaketi ülkeyi vurdu! Sınır kapıları kapatıldı.... Ölüler var

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Fırtına felaketi ülkeyi vurdu! Sınır kapıları kapatıldı.... Ölüler var

Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kasırga nedeniyle ülkenin doğusundaki El-Mehra vilayetinde bulunan ve Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve Şahn ilçesindeki ailelerin tahliye edildiği bildirildi. El-Mehra Valisi Racih Bakerit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'nın beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şahn ilçesinde mahsur kalan ailelerin, tahsis edilen bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunan Bakerit, Sarfit Sınır Kapısı'ndan sonra Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Sivil Savunma Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, Zufar ili sahillerinde etkili olan Mekunu Kasırgası nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Umman'da etkili olan Mekunu Kasırgası'nın doğrudan etkisini kaybettiğini ancak dolaylı etkisinin sürebileceğini duyurdu.

Umman polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da kasırganın etkili olduğu bölgelerde trafiğin açılması için yolların temizlenmeye başlandığı bilgisi verildi.

Fırtına felaketi ülkeyi vurdu Sınır kapıları kapatıldı.... Ölüler var

Kasırganın Zufar'da büyük bir yıkımı geride bıraktığı, elektrik direklerinin birçoğunun yıkıldığı, ağaçların yerlerinden söküldüğü, bazı evlerin çatılarının uçtuğu belirtiliyor.

Bu arada Zufar iline bağlı Taka kentinde de kasırga nedeniyle mahsur kalan binden fazla kişinin daha önceden belirlenen sığınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü önceki gün yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanakla gelen kasırganın, Yemen'den sonra Umman'ın güneyindeki Zufar ili sahillerinde de etkili olduğunu duyurmuştu.

Fırtına felaketi ülkeyi vurdu Sınır kapıları kapatıldı.... Ölüler var


Kasırga bir süredir Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinde etkili oluyor. Kasırganın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nın "felaket bölgesi" ilan edildiği bildirilmişti.

 

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