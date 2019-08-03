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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

First lady’ye estetik ameliyat

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First lady’ye estetik ameliyat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (41) eşi first lady Brigitte Macron’un (66) 17 Temmuz’da başkent Paris’teki Özel Amerikan Hastanesi’nde 3 saatlik bir estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Brigitte Macron’a, dünyaca ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği hastanenin plastik cerrahi bölümünde gerçekleşen ameliyatı için genel anestezi uygulandığı ifade ediliyor. Yüz gençleştirme operasyonu geçirdiği tahmin edilen first lady, daha önce eşi Emmanuel Macron’dan daha yaşlı göründüğünü açıkça dile getirmişti. Elysee Sarayı’na yakınlığıyla bilinen Fransız Closer dergisinde çıkan haberlere göre, Brigitte Macron’un ameliyatı gayet sorunsuz geçti, first lady aynı gün taburcu edildi. First lady’nin operasyondan sonraki gün hastaneye 3 araçtan oluşan bir konvoy ve en az 4 korumayla döndüğü öne sürüldü. İki günlük dinlenme sürecini atlatan emekli öğretmen Brigitte Macron, Fort Bregancon bölgesinde tatil yapan eşi Emmanuel Macron’a katıldı.

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