First Lady'den şapkalı 'ayar'
Seçtiği kıyafetlerle ‘subliminal mesajlar’ vermeyi seven Başkan Donald Trump’ın eşi Melanie Trump, İngiltere ziyaretine de damgasını vurdu.
First Lady Melanie Trump, ziyaretin ilk gününde hâlâ tartışılan bir kazada can veren Prenses Diana’yı ‘fazlasıyla’ andıran elbise ve şapkasıyla gündeme oturdu. İngiliz basınına göre Melania Trump, ‘Dianavari’ bu giysi ve şapkasıyla, prenses öldükten sonra kocası Prens Charles’ın evlendiği Cornwall Düşesi Camilla’ya ‘ince bir ayar’ verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle