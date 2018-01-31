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    First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    First Lady Melania Trump, kocası ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliği sırasında bir porno yıldızı ile birlikte olduğuna yönelik iddialarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasına katıldı. Melania Trump'ın kocasının konuşma yapacağı yere ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın porno yıldızı Stephenie Clifford ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Trump, 2006 yılında Melania Trump ile evliydi. 

    Bu söylentilerin ardından Melania Trump bir süre kameraların önünden uzak kalmayı tercih etti. First Lady'nin Trump'ın Davos'a seyahatine eşlik etmediği görülmüştü.

    Melania Trump'ın bu tavrı, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlanıyor. 

    First Ladyden ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle

    AYRI ARAÇLA GİTTİ

    Melania Trump, Donald Trump'ın dün yaptığı 'State of the Union' konuşması için Capitol Hill'e ayrı bir araçla gitti. 

    The Guardian gazetesi, Barack Obama ve George Bush'un yaptıkları 'State of the Union' konuşmaları için geçmişte her seferinde eşleriyle aynı araçta gittikleri detayına yer verdi. 

    First Ladyden ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle

     

     

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    Etiketler: son dakika , haberler
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