First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

ABD Başkanı Donald Trump'ın porno yıldızı Stephenie Clifford ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Trump, 2006 yılında Melania Trump ile evliydi.

Bu söylentilerin ardından Melania Trump bir süre kameraların önünden uzak kalmayı tercih etti. First Lady'nin Trump'ın Davos'a seyahatine eşlik etmediği görülmüştü.

Melania Trump'ın bu tavrı, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlanıyor.

AYRI ARAÇLA GİTTİ

Melania Trump, Donald Trump'ın dün yaptığı 'State of the Union' konuşması için Capitol Hill'e ayrı bir araçla gitti.

The Guardian gazetesi, Barack Obama ve George Bush'un yaptıkları 'State of the Union' konuşmaları için geçmişte her seferinde eşleriyle aynı araçta gittikleri detayına yer verdi.

