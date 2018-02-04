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    First Lady yine sosyal medyayı salladı

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda yaşandı. Trump ailesi, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeliydi.

    ​Yayınlanan videodaysa Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.

    Melania Trump daha önce de Roma ve İsrail gezileri sırasında eşine zor anlar yaşatmıştı.

    Etiketler: First Lady , Melania Trump , ABD
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